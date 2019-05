Rocket Arena – Neuer Versus-Shooter angekündigt

Rocket Arena, ein neuer Versus-Arena-Shooter, wurde angekündigt. Entwickelt wird das Spiel von Debütant Final Strike Games, der Publisher Nexon ist jedoch kein Unbekannter. Unter anderem zeichnen sie sich für die Maple Story-Spiele verantwortlich.

Rocket Arena verspricht bunten Cartoon-Ballerspaß

Der Name Rocket Arena verrät schon, was der Clou an diesem neuen Multiplayerspiel sein wird: Man wird lediglich mit Raketenwerfen unterschiedlichster Art in die Arena steigen. Gespielt wird in einem 3-VS-3-Format mit dem Ziel, die Gegner mit euren Raketen aus der Arena zu feuern. Doch ihr seid nicht alleine, sogenannte RocketBots machen euch das Leben schwer. Die Beta für diesen kunterbunten Shooter startet am 23. Mai, anmelden könnt ihr euch bereits jetzt. Wenn ihr noch nicht überzeugt seid, ob dieser Shooter etwas für euch ist, schaut euch den Trailer an.

