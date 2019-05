Trails of Cold Steel 3 – Neuer Trailer zum RPG Sequel

Noch bevor PS4 Spieler überhaupt den zweiten Teil erleben konnten, gibt es jetzt bereits einen neuen Trailer zu Trails of Cold Steel 3.

Trails of Cold Steel 3 mit englischem Trailer

Die Trails Spiele sind sehr beliebt, vor allem in der Vita Community, für Teil 3 der Reihe gibt es jetzt einen neuen Trailer. In diesem bekommen wir den bekannten Helden Rean Schwarzer zu sehen, der jetzt selbst eine Klasse leitet. Die Story spielt einige Jahre nach den Ereignissen des letzten Titels, setzt die Story aber fort. Hier in Europa wird Teil 2 als nächstes erscheinen. Wir müssen uns aber noch bis zum 7. Juni gedulden müssen.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III Day One Edition (PS4) Eine neue Class VII erhebt sich - die jüngst annektierten Ländereien des Empire wollen erkundet werden und der Spieler begegnet vielen alten Freunden

Einsteigerfreundlich - ein Story-Rückblick erlaubt es neuen Spielern, die Geschehnisse von Teil 1+2 zu erleben und weckt Erinnerungen bei Fans

Ein überarbeitetes Kampfsystem - neue Features wie zum Beispiel die Brave Order und das Break System verleihen dem Kampf neue taktische Tiefe

Die Early Enrollment Edition enthält CD-Soundtrack, Softcover Artbook und doppelseitiges Wendecover

Quelle: NIS America