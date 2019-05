Two Point Studios – SEGA kauft Entwickler von Two Point Hospital auf

Entwickler Two Point Studios gehören nun zu SEGA Europe. Dies verkündete der Publisher in einem Statement. Das kleine Entwicklerstudio, welches von ehemaligen Lionhead Studios-Mitarbeitern gegründet wurde, feierte mit ihrer Krankenhaussimulation Two Point Hospital große Erfolge. Daran soll weiterhin gearbeitet werden.

Noch unangekündigte Projekte von Two Point Studios in Arbeit

Two Point Hospital soll nicht das einzige Werk von Two Point Studios bleiben. Unter dem Besitz von SEGA wird derzeit an weiteren Titel gearbeitet, mehr Informationen möchte man derzeit jedoch nicht preisgeben. Der Aufkauf des kleinen Entwicklerstudios ist ein weiterer Teil von SEGA Europes Searchlight-Initiative, welche es sich zum Ziel gemacht hat, die besten neuen Studios unter einer Flagge zusammenzuführen. So sollen viele neue IPs mit großem Potential entstehen. Two Point Studios arbeitete bereits vor dem Aufkauf mit SEGA zusammen, seit 2017 ist eine Publishing-Partnerschaft geformt, ebenfalls im Rahmen des Searchlight-Programms.

Quelle: allgamesdelta