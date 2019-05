Warframe – The Jovian Concord Update Infos

Warframe bekommt vielleicht schon nächste Woche sein nächstes Update für PC Spieler. Und es bringt einige Quality of Life Updates.

Warframe bekommt nächstes Update

Im offiziellen Forum hat Rebecca Ford neue Information, zum vielleicht schon nächste Woche erscheinenden Update The Jovian Concord, geteilt. Das Update wird unter anderem den neuen Frame Wisp, das Gas City Remaster und einen Boss Kampf sowie neue Waffen und kosmetische Inhalte bringen. Darüber hinaus gibt es einen neuen Game Mode, Disruption, der auch erfahrene Spieler ansprechen soll. An der Quality of Life Front wird sich aber auch einiges ändern, denn die UI wird ein paar neue Anstriche bekommen und in Relikte werden zukünftig innerhalb von Endlos-Missionen aufgewertet werden können. Das sind aber nur einige der kommenden Änderungen, mehr gibt es in dem offiziellen Post.

Quelle: Digital Extremes