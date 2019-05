The Division 2 – Nächstes Update und Raid Infos

The Division 2 wird nächste Woche sein drittes großes Update erhalten. Zudem wird es nächste Woche News zum Raid geben.

The Division 2 Title Update 3 kommt nächste Woche

Im gestrigen State of the Game Stream, hat das Division Team neue Infos zum kommenden Title Update 3 und dessen Neuerungen bekanntgegeben. Neben Änderungen zu Gear Score, Rekalibrierung, PvP/PvE sowie Waffenbalancing gab es endlich auch einen Termin für das Update. Schon nächste Woche soll es soweit sein, einen genauen Tag will man bald festlegen. Natürlich warten die meisten aber auf den Dark Hours Raid und auch hier gab es gute Neuigkeiten. Dieser soll schon kurz nach dem Update starten, vielleicht schon in der darauf folgenden Woche. Neben exklusivem Loot soll es auch eine spezielle exotische Waffe als Raid Belohnung geben.

