EA Access – Dienst kommt für PS4

Nachdem Xbox und PC schon lange den EA Access Dienst nutzen können, hatten PS4 Besitzer diese Option nicht. Das wird sich aber bald ändern.

Der Subscription Dienst von EA konnte schon seit einiger Zeit auf PC und Xbox genutzt werden und wurde von vielen Gamern genutzt um beliebte Titel wie Battlefield zu zocken ohne diese kaufen zu müssen. Playstation Spieler hatten diese Option nicht und so mancher hätte sich wahrscheinlich gerade bei Anthem gewünscht die Möglichkeit gehabt zu haben, dies günstig testen zu können. Im Juli soll der Dienst jetzt aber auch auf Sonys Plattform erscheinen.

The wait is over. EA Access is coming to PS4! https://t.co/48c1ptT2I7 pic.twitter.com/dnSsngoFyx

— Electronic Arts (@EA) 7. Mai 2019