Nintendo – Termin der E3-Direct ist bekannt

Wie auch in den vergangenen Jahren zuvor wird Nintendo während der E3 keine Bühnenpräsentation veranstalten, sondern eine Spezialausgabe ihrer Direct ausstrahlen. Nun wurde das Rahmenprogramm für die E3 per Twitter veröffentlicht, inklusive einem Termin und den Inhalten der Direct.

Die Nintendo Direct wird am ersten Tag der E3, den 11. Juni, ausgestrahlt. Um 18 Uhr unserer Zeit können wir uns anschauen, was für dieses Jahr geplant ist. Konzentriert wird sich in der Präsentation nämlich ausschließlich auf Titel, welche 2019 erscheinen werden. Dieser Ansatz ist bereits von E3-Präsentationen bekannt, selten wurden Spiele gezeigt, welche erst im folgenden Jahr erscheinen sollten. Im weiteren Programm von Nintendo steht die Splatoon 2 World Championship, die Super Smash Bros. Ultimate World Championship und die Nintendo Treehouse Liveshow.

Join Nintendo for #E32019 starting on 6/8 with the World Championships for #SmashBrosUltimate and #Splatoon2. Then, be sure to follow along during the days of the show to find out the latest news for upcoming games on #NintendoSwitch. Check out https://t.co/0lcDwkB4FE for more! pic.twitter.com/39UaqVaF4i

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 9, 2019