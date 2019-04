Blizzard Entertainment – Keinen Messestand auf der gamescom 2019

Heute gibt es mal keine guten Neuigkeiten um das Thema gamescom 2019. Vor rund zwei Stunden gab Blizzard Entertainment in ihrem Newsroom bekannt, dass sie dieses Mal kein direkter Teil der Messe sein werden und auf einen großen Auftritt, den man aus den vergangenen Jahren kennt, verzichtet. Einen Shopstand mit Blizzard-Gear wird es in der Merchandise-Halle aber trotzdem geben. Auch wenn die Meldung recht kurz ausfiel, gibt es einen Grund für die Absage in diesem Jahr.

Absage von Blizzard Entertainment für die gamescom 2019

In den vergangenen Jahren gehörte der Messestand zu den größten und umfangreichsten der gesamten gamescom. Grund für die Absage ist, dass sich Blizzard in diesem Jahr verstärkt auf die Entwicklung der aktuellen und zukünftigen Projekte konzentrieren möchte. Eine erneute Teilnahme an den kommenden Messen möchte der US-Hersteller aber wieder sicherstellen.

“Weil wir uns dieses Jahr verstärkt auf die Entwicklung unserer aktuellen Spiele und zukünftiger Projekte konzentrieren möchten, werden wir auf der gamescom 2019 keinen Stand haben. Die gamescom ist eine wichtige Veranstaltung sowohl für die europäische als auch für die globale Gaming-Community und es wird uns dieses Jahr fehlen, die Spieler in Köln zu treffen “, Zitat vom Blizzard-Newsroom.

Ob Activision ebenfalls von der Entscheidung betroffen ist, wurde noch nicht bekanntgegeben. Sobald uns hierzu neue Informationen vorliegen, werden wir diese nachreichen.

Quelle: Blizzard