Gamigo Gamers Party 2019 – Tickets für die gamescom-Party ab sofort verfügbar

Am 22. August 2019 hat der Wartesaal am Dom wieder seine Pforten für die Gamigo Gamers Party 2019 geöffnet. Damit kommt die gamescom-Party ein drittes Mal nach Köln. Bis in die frühen Morgenstunden wird es eine explosive Partystimmung direkt am Hauptbahnhof Kölns geben. Exklusive DJ´s, VIPs aus der Cosplay- und Influencer-Szene und natürlich auch die gamigo Crew selbst werden vor Ort sein und für gute Laune sorgen.

Tickets für Gamigo gamescom Party 2019 ab sofort erhältlich

Die Gäste können sich bei kostenlosen Erfrischungsgetränken mit gleichgesinnten Fans von Spielen, Anime und Cosplay austauschen oder ihre Tanzbeine auf dem großen Dancefloor schwingen. Ab heute könnt ihr euch ein Ticket für die Community-Party über Eventbrite kostenfrei besorgen. Dabei wird, wie damals schon angekündigt, zwischen 16 Jahren und 18 Jahren unterschieden. Vor Ort werden Ausweiskontrollen stattfinden, um den Jugendschutz sicherzustellen. Schließlich wird auch für Getränke und Snacks gesorgt. Seid schnell und bucht euch ab sofort ein Ticket, schließlich sind diese auf begrenzt.

Einen Cosplay-Wettbewerb wird es in diesem Jahr wohl auch geben. Dieses Jahr erhalten alle Cosplayer zudem “early access” Zugang zur Location und dürfen so noch vor Beginn der Party den Saal stürmen und mit ihren Kostümen füllen. Sobald weitere Details ans Tageslicht kommen, erfahrt ihr es bei uns.

DU WILLST KEINE PARTY MEHR FÜR DEINEN GAMESCOM-AUFENTHALT VERPASSEN? DANN BEHALTE UNSERE GAMESCOM 2019 THEMENSEITE IM AUGE. DORT AKTUALISIEREN WIR FÜR DICH ALLE INFOS ZUR GRÖSSTEN VIDEOSPIELMESSE DER WELT.

Quelle: Gamigo Group, Eventbrite.de