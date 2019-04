Game Industry Conference – Veranstaltung sucht nach Themenvorschlägen

Poznań, Polen; 23. April 2019: Vom 17. bis 20. Oktober lädt die GIC, eine der fünf größten B2B- und Entwicklerkonferenzen in Europa, nach Poznań, Polen ein. Interessenten werden herzlichst dazu eingeladen, Themenvorschläge für Ihre Vorträge einzureichen. Diese können bis zum 10. August 2019 hier eingereicht werden. Die GIC bietet Experten und Insider die Möglichkeit ihr Wissen zu teilen und sich in der Gaming- und Entwicklerbranche zu profilieren.

Game Industry Conference sucht nach Themen

Die GIC findet im Rahmen der Poznań Game Arena (PGA) statt. Beide Events endeten im letzten Jahr mit einem neuen Besucherrekord. Auf der GIC fanden 133 Vorträge, Diskussionen und Workshops statt, an denen sich 3600 Fachbesucher beteiligten. Besonders gerne gesehen werden Vorträge für Fortgeschrittene oder Insights in spezifische Themen. Redner erhalten einen Business-Pass für die Konferenz, welcher alle Talks, alle Expo-Bereiche, das Meet to Match Meeting-Service, den Zugang zur Business Lounge sowie Einladungen zu Zusatzveranstaltungen beinhaltet. Die GIC findet vom 17. bis 20. Oktober in Poznań, Polen statt. Die PGA öffnet einen Tag später, ebenfalls bis zum 20. Oktober ihre Türen. Seit dem ersten Event 2008 ist die GIC zu einer der bedeutsamsten Veranstaltung der europäischen Gaming-Industrie herangewachsen. Bekannte Redner der letzten Jahre waren u.a. Game Designer John Romero, Paul Sawyer von Obsidian Entertainment, Unreal Engine Evangelist Sjoerd De Jong, Michael Schade von ROCKFISH Games und viele weitere, die mit ihrer Expertise die Hörer begeistern konnten. Darüber hinaus sind jedes Jahr Vertreter großer polnischer Entwicklerstudios, wie CD Project Red, Techland, 11 bit studios und Farm 51 auf der Konferenz präsent. Besucher der PGA erhalten kostenlosen Zugang zur GIC.

