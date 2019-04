A Hat in Time – Platformer bekommt neuen DLC

A Hat in Time ist ein Action-Platformer aus dem Jahre 2017, welcher als Hommage an Titel wie Banjo-Kazooie und Super Mario 64 dient. Mittlerweile gibt es den kickstarter-Titel für alle gängigen Konsolen. Seit September letzten Jahres kann man das Spiel sogar im Koop-Modus auf dem PC zocken. Dies war dank dem Seal the Deal-DLC möglich, welcher viel neuen Content ins Spiel packte. Nun wurde ein weiterer DLC angekündigt.

Im A Hat in Time-DLC “Nyakuza Metro” gibt es U-Bahnen und Katzen

Entwickler Gears for Breakfest streamten die Ankündigung des A Hat in Time-DLC live auf ihrem Twitch-Kanal. Er heißt “Nyakuza Metro” und bringt ein völlig neues Gebiet ins Spiel. In einer U-Bahn-Station folgt ihr den Anweisungen einer fiesen Katze, die euch in ihre Diebesbande aufgenommen hat. Insgesamt zehn neue Sanduhren gibt es zu finden. Abseits dessen beinhaltet der DLC einige neue Outfits und Sticker für Hat Girl. Doch das war längst noch nicht alles: Der DLC kommt mit einem neuen Online-Modus, in dem ihr mit bis zu 50 Mitspielern diverse Aktivitäten ausüben könnt. Der Nyakuza Metro-DLC für A Hat in Time erscheint am 10. Mai und wird ca. 6€ kosten.

Quelle: GearsforBreakfastOfficial via Twitch