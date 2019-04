Lego Star Wars – Neuer Teil wird entwickelt

Die Lego-Videospiele erfreuen sich bei großen und kleinen Spielern großer Beliebtheit. Lange war unklar, welches Spiel Entwickler Traveller’s Tale nach der Versoftung von The Lego Movie 2 angehen würde. Auf der Star Wars Celebration wurde dieses Geheimnis nun aus Versehen gelüftet: Bald kommt ein neues Lego Star Wars.

Lego Star Wars geleakt

Das vergangene Wochenende kannte nur ein Thema: Star Wars! Neben News zu Episode IX: The Rise of Skywalker und der Serie The Mandalorian, waren vor allem News zu Star Wars Jedi: Fallen Order hoch im Kurs. Ein Spiel wurde jedoch gar nicht groß präsentiert und nun von Matthew Wood, Supervising Sound Editior bei Skywalker Sound, aus Versehen verraten. In einem Nebensatz erwähnte er nämlich, dass ein weiters Spiel der Lego Star Wars-Reihe in Arbeit sei. Nach The Lego Movie 2 Videogame wäre es das 22. Spiel mit Lego-Lizenz von Traveller’s Tale.

Infos zu Lego Star Wars?

Bis auf den versehentlichen Leak gibt es aber noch keine Infos zum mittlerweile fünften Spiel mit der Sternensaga-Lizenz. 2016 erschien ein Spiel zu Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi bekam hingegen keine Umsetzung spendiert. Es liegt also nahe, dass der kommende Ableger die beiden letzten Star Wars-Filme umfassen wird.

Plattformen und ein Releasedatum sind bisher nicht bekannt.

