Xbox E3 2019 – Das müsst Ihr wissen

Wie in jedem Jahr wird Xbox auf der Electronic Entertainment Expo 2019, kurz E3, vertreten sein. Während Sony 2019 keine Pressekonferenz veranstalten wird, dürfen sich Xbox-Fans schon jetzt den 9. Juni dick im Kalender markieren. Um 22:00 deutscher Zeit wird dann nämlich das alljährliche E3-Briefing stattfinden. Alle Infos gibt es hier.

Xbox-Briefing

Wer das Xbox-Briefing von zuhause aus mitverfolgen möchte, hat hierzu zunächst nur eine Möglichkeit. Wie Microsoft beziehungsweise Xbox nun mitteilten, wird die gesamte Show über den Xbox-Mixer-Kanal auf der Konsole oder über den PC übertragen. Zwar kündigte man in einem Zuge an, dass die PK auch über weitere Dienste verfügbar sein wird – vermutlich YouTube und/oder Twitch -, Details wolle man aber erst in kürze verraten.Wer direkt über Mixer schaut, hat wie in jedem Jahr die Chance, Preise während der Konferenz zu gewinnen oder andere Goodies abzustauben. Was es zu gewinnen gibt, werden wir aber wohl erst während der Konferenz erfahren.

Inside Xbox: Live @ E3

Während das Briefing für die großen Neuankündigungen zuständig ist, gibt es am Folgetag meist eine neue Ausgabe von Inside Xbox. Erfahrungsgemäß werden hier weitere Einblicke in die zuvor vorgestellten Spiele gegeben oder weiterführende Gameplays gezeigt. In diesem Jahr wird die Inside-Ausgabe in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni um 0:00 deutscher Zeit ausgestrahlt.

Das Rahmenprogramm

Wer in Los Angeles von Ort ist, bekommt von Microsoft und Xbox ein umfangreiches Rahmenprogramm angeboten. Das Microsoft Theater wird über den Zeitraum der Messe, also vom 11. bis zum 13. Juni, die erste Anlaufstelle für die Fans sein. Neben zahlreichen Anspielstationen wird es einen Fanshop geben, sowie anderweitige Events.

Zusätzlich wird es ein FanFest geben, zu dem schon bald neue Infos veröffentlicht werden sollen.

Was muss ich wissen?

Hier fassen wir Euch die Daten noch einmal kompakt zusammen:

Xbox-Briefing: 9. Juni, 22:00 deutsche Zeit

Inside Xbox: Live @ E3: 10. auf 11. Juni, 0:00 deutsche Zeit

Quelle: Pressemitteilung