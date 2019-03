EA – Publisher kündigt Entlassungen an

Nach Activision und diversen anderen Publishern in den letzten Monaten, kündigt jetzt auch Publisher EA wieder Entlassungen an.

EA will sein Geschäft konsolidieren

In einem Statement sagte CEO Andrew Wilson, dass der Publisher seine Präsenz in Regionen wie Japan und Russland reduzieren will, und deshalb Umstrukturierungen nötig sein. Kurz gesagt, 350 Angestellte in den Bereichen Marketing, Publishing und Analyse, werden ihre Jobs verlieren. Natürlich betont Wilson, dass dies mit der Absicht geschieht, in Zukunft bessere Qualität bei Spielen und Services leisten zu können. Darüber hinaus soll es Bestrebungen geben neue Stellen innerhalb des Publishers zu finden um Angestellte zu behalten. Tatsächlich Betroffene sollen aber zumindest Abfindungspakete erhalten.

PlayStation4 Pro - Konsole (1TB, schwarz, Pro) Inhalt: PlayStation4 Pro-System 1 Terabyte, DUALSHOCK4 Wireless-Controller , Mono-Headset, HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-Kabel und Bedienungsanleitung

Die stärkste PS4: schneller, leistungsstärker und mit 4K-Gaming

Dank ultrascharfer Grafik, atemberaubend lebendiger Farben und flüssiger, stabiler Leistung erwachen deine PS4-Spiele zum Leben. Alle PS4-Titel werden auf PS4 Pro mit mindestens 1080p wiedergegeben. Manche Spiele verfügen über integrierte Features für PS4 Pro, andere werden mit noch besserer Leistung und Grafik dargestellt.

4K-Gaming: Spielen Sie die neuesten Spiele in gestochen scharfem 4K. Hauttöne wirken wärmer, Materialien erhalten eine realistische Struktur und Umgebungen erwachen wie nie zuvor zum Leben.

Spektakuläre Grafik Mit PS4 Pro werden Gesichtszüge realistisch dargestellt, sodass die Personen zum Leben erwachen. Kurven sind weicher und Kanten schärfer, wodurch visuelle Elemente wie Haare, Wasser und Gras ebenfalls lebendig wirken.

Quelle: Kotaku