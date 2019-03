Xbox Games with Gold – Das sind die Spiele im April 2019

Der Frühling ist da und gemeinsam mit ihm auch die neuen Spiele, die Xbox-Gold-Abonnenten in jedem Monat zu ihrem Abo erhalten. Star Wars-Fans wurden in den Vormonaten bereits reich beschenkt und auch im April dürften Anhänger der Macht Freudensprünge machen: Das originale Battlefront 2 ist Teil der kommenden Games with Gold.

Für die Xbox One ist zunächst das Actionspiel The Technomancer dabei, bevor es in der zweiten Monatshälfte mit dem Remake von Outcast auf fremde Planeten geht.

Das sind die Games with Gold im April

Xbox One:

The Technomancer (01. bis 30. April 2019)

Outcast: Second Contact (16. April bis 15. Mai)

Xbox One und Xbox 36:

Star Wars Battlefront II (01. bis 15. April)

Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 (16. bis 30. April)

Quelle: Xbox