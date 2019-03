Playstation – Patent für digitale Trade-Ins und Gifting

Digitale Stores haben zwar viele Vorteile aber leiden auch immer noch unter vielen nervigen Schwächen. Playstation arbeitet wohl an einer Verbesserung.

Playstation Patent soll digitale Trade-Ins ermöglichen

Das bei der USPTO (United States Patent and Trademark Office) aufgetauchte Patent beschreibt, dass ein Besitzer verschiedene Modifikationen an einer digitalen Kopie vornehmen kann (z.B. DLC hinzufügen etc.). Daraufhin kann ein System dieser modifizierten Version einen Wert zuordnen und der Besitzer kann später die digitale Kopie verschenken, verkaufen oder entsprechend des Wertes eintauschen. Sollte dieses Patent Wirklichkeit werden, hätte das PSN endlich eine Option um Spiele verschenken zu können und ein Trade-In System. Natürlich heißt die reine Existenz dieses Patents noch nichts, aber man darf hoffen.

Quelle: USPTO