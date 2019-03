Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer bekommt Zelda-Spinoff

Am Ende der Nindies-Präsentation stellte Nintendo etwas nie zuvor Dagewesenes vor: Eine First-Party-Nintendo-Marke erhält ein eigenes Spinoff eines Third Party Spiels. Soll heißen: Das 2015 erschienene Indiespiel Crypt of the Necrodancer bekommt mit Cadence of Hyrule einen Legend of Zelda-Ableger, in welchem ihr als Zelda und Link spielen dürft. Sicher, Nintendo-Charaktere hatten schon einmal Gastauftritte in anderen Spielen, nie aber gab es ein offizielles Nintendo-Spiel von einem Dritthersteller, geschweige denn einem Indie-Entwickler.

Cadence of Hyrule bringt Rhythmus auf die Switch

Bei Crypt of the NecroDancer handelt es sich um einen Hybriden aus Rhythmus-Spiel und Dungeoncrawler. Ihr bewegt eure Spielfigur im Takt der Musik durch zufallsgenerierte Level und besiegt Monster. Auch in Cadence of Hyrule ist dies der Fall, ihr spielt sowohl mit Link und Zelda als auch mit der Protagonistin aus dem Originaltitel. Die Musik wird natürlich aus bekannten Melodien der Zelda-Reihe bestehen. Erscheinen wird das Spiel im Frühjahr.

Quelle: Nintendo via Youtube