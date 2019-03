Castle Crashers Remastered – Indie-Hit kommt auf die Switch und PS4

Vor über 10 Jahren erschien Castle Crashers für die PS3 , Xbox 360 und den PC. 2015 erschien dann mit Castle Crashers Remastered eine überarbeitete Version für die Xbox One und Steam. Nun kommt, wie bereits vor einigen Tagen angeteased, eine PS4- und eine Switch-Umsetzung.

Castle Crashers Remastered statt Nachfolger

Entwickler The Behemetoh veröffentlichte zunächst zwei Teaserbilder, jeweils vier PS4- und Switch-Controller in den charakteristischen Castle Crashers-Farben. Nun also die Ankündigung, Castle Crashers Remastered kommt noch in diesem Jahr auf die PS4 und die Switch. Einen Nachfolger wollen die Entwickler übrigens nicht komplett ausschließen, so schreiben sie in ihrem Blog. Zunächst einmal wird jedoch das Originalspiel mit allen verfügbaren Zusatzinhalten auf die Konsolen gebracht.

Quelle: thebehemoth