Dragon’s Dogma Dark Arisen – Switch Version angekündigt

Capcom wird schon bald die Abenteurer unter den Switch Fans mit Dragon’s Dogma Dark Arisen versorgen. Einen ersten Trailer gibt bereits.

Capcoms Action RPG, das zuerst 2012 erschien, macht sich jetzt bald auch auf Nintendos Switch Konsole breit. Dark Arisen soll dabei am 23. April erscheinen, wobei es aktuell aber so erscheint als würde der Titel nur in digitaler Form im eShop erscheinen. Viel mehr ist leider noch nicht bekannt, zum Beispiel ob der Port ein paar Switch spezifische Features erhalten wird. Der Release im April ist aber nicht mehr allzu weit entfernt, daher sollten weitere Informationen zeitnah erscheinen.

Set forth, Arisen! Explore the open-world of Gransys at home or on the go with Dragon’s Dogma: Dark Arisen, coming to Nintendo Switch on April 23! pic.twitter.com/xBlc5RyiLa

