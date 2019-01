Resident Evil 2 – Demo erscheint am Freitag

Resident Evil 2 schleicht sich langsam an Gamer weltweit heran und am Freitag, könnt ihr schon einmal einen Blick in den überarbeiteten Horror Klassiker werfen.

Resident Evil 2 Demo erscheint am kommenden Freitag

Capcoms Remake des Horror Klassikers ist nicht mehr fern und Fans werden schon diese Woche auf Tuchfühlung mit den Zombies gehen können. Am 11.1. erscheint die sogenannte One-Shot Demo für PS4, PC und Xbox One und gibt euch die Chance ganze 30 Minuten zu spielen. Wer also schon jetzt den finalen Release am 25. Januar herbeisehnt, kann sich die Wartezeit etwas mit der Demo versüßen. Leon und Claire machen sich schonmal auf den Weg nach Raccoon City.

Quelle: Playstation Blog