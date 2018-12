Override: Mech City Brawl – Der Roboterkampf ist eröffnet

Modus Games und The Balance Inc. verkünden heute stolz, dass der Party-Prügler Override: Mech City Brawl für PC, PS4 und Xbox One erhältlich ist. Nun springen die Spieler in den von ihnen gewählten Roboter und machen sich bereit, Löcher in alles um sich herum zu schlagen und ein paar Mechs einen Tiefschlag zu verpassen.

Override: Mech City Brawl ist ab sofort erhältlich

Mit 12 einzigartig zerstörerischen Mechs mit Fäusten von der Größe eines Wolkenkratzers wird die verchromte Familie von Override erst in den Wochen und Monaten nach dem Start größer werden. Als erste DLC-Erweiterung begrüßen die Mechs Stardust in ihren Reihen. Mit einer Vorliebe für extravagantes Posing und dafür, ihre Hufe aus Stahl fliegen zu lassen, macht sie sich bereit, alle Arten von Luftattacken und mächtigen Sternschnuppen zu entfesseln.

Override: Mech City ist in der Super Charged Mega Edition für 39,99 € für PS4, Xbox One und PC und für 29,99 € für die reine Standard Edition erhältlich.

