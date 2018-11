Pokémon Let’s GO – Neue Gesichter und alte Bekannte

Es gibt einen weiteren, kurzen Trailer zu Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli. In diesem werden uns die Arenaleiter sowie die Top 4 vorgestellt. Veteranen der Pokémon-Reihe dürften all diese Figuren bereits kennen, ebenso wie Rot und Blau, die Protagonisten aus den ersten beiden Editionen.

Auch Grün ist in Pokémon Let’s GO dabei

Jedoch gibt es auch Gesichter, die für einige vielleicht neu sind. Neben den neuen Pokémon Meltan und dessen Weiterentwicklung Melmetal gibt es auch eine neue menschliche Person. Es handelt sich um Grün, eine Trainerin, die lediglich im Manga vorkam. Sie sollte ursprünglich auch in der roten und blauen Edition spielbar sein, doch die Wahl der Geschlechts wurde schließlich verworfen und kam erstmals in Pokémon Kristall zum Vorschein.

Quelle: Offizieller Pokémon Youtube Kanal