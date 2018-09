Angeschaut: Desperados 3 (gamescom 2018)

Die Entwickler von Mimimi Productions haben sich dem Echtzeittaktik-Klassiker Desperados zu herzen genommen und entwickeln einen dritten Teil. Mit Shadow Tactics bewies das junge Studio bereits, dass Echtzeittaktik zu ihren Stärken gehören. Was wir von dem neuen Projekt halten, erfahrt ihr jetzt.

Ein würdiger neuer Teil?

Nach dem Erfolg der beiden Vorgänger macht sich das Münchener Studio an die Arbeit und entwickelt eine Fortsetzung. In Desperados 3 kämpft ihr euch mit einem Team aus fünf Haudegen durch den wilden Westen. Angeführt wird eure Gang vom alt bekannten John Cooper. Auf der Suche nach eurem Erzfeind durchstreift ihr unter anderem Städte aber auch Moore. Jedes eurer Helden ist dabei mit Spezialfähigkeiten ausgestattet. Nur im Team kommt ihr vor ran. Es gilt Fähigkeiten schlau zu kombinieren und beispielsweise einen Gegner mit einer Münze in eine übergroße Bärenfalle zu locken. Jeder Level lässt sich auf verschiedene Wege gewinnen. Es bleibt an euch ob ihr euch lieber hinterrücks anschleicht und eure Gegner ausschaltet, oder ob wir den direkten Kampf sucht und mit brachialer Waffengewalt die Gegner angreift. Zu beachten ist dabei das die Ganoven oder Gesetzeshüter dabei fast immer in der Überzahl sind. Ein geplanter Angriff ist somit meist die bessere Option.

Desperados 3 (PS4) Koch Media GmbH

Videospiel

Deutsch, Englisch