Angespielt: Biomutant (gamescom 2018)

Biomutant wurde auf der vergangenen gamescom angekündigt und war einer der Überraschungstitel der Messe. In diesem Jahr war es erneut in Köln vertreten und war auch endlich anspielbar. Wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen und haben uns mit unserem kleinen, pelzigen Freund durch die Welt geschnetzelt und geballert. Wir haben eine Menge Eindrücke zum Spiel gesammelt und verraten sie euch in unserem Fazitvideo.

“Biomutant überzeugt auf ganzer Linie. Das actionreiche Geschnetzel macht eine Menge Spaß, die Möglichkeiten im Kampf sind zahlreich und variabel. Ob nun mit dem Schwert oder doch lieber mit den Knarren, für krachende Comic-Action ist gesorgt. Auch die Einblendungen von Comicschriftzügen bei Treffern sorgt für ein außergewöhnliches Spielerlebnis. Dazu kommen noch Spieleinlagen mit kreativen Fähigkeiten, brachialen Robotern und ein Flug auf einer Rakete. Also auch an Abwechslung mangelt es in Biomutant nicht. Es erwartet uns hier ein Anwärter auf das Action-Adventure des Jahres.” Maarten Cherek, Redakteur