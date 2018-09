Angeschaut: Kingdom Come Deliverance DLC (gamescom 2018)

Das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come Deliverance setzte besonders auf eine historische Korrektheit und feierte damit einen großen Erfolg. Auch nach Release soll das Spiel mit zahlreichen Erweiterungen versorgt werden. Nach From the Ashes startet nun der zweite Premium DLC The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon durch. Euch erwarten 10-15 Stunden neuer Content, den wir euch in folgendem Angeschaut näher präsentieren möchten.

Der Fan ist König

In dem Story DLC nahm man sich besonders die Wünsche der Fans zu Herzen, da diese nach mehr Content verlangt haben. So erwartet euch in circa einem Monat eine neue Geschichte, die ihr erleben könnt. Sir Hans Bold war im Hauptspiel von Kingdom Come Deliverance zunächst ein großkotziger Idiot, der sich dann als treuer Freund herausstellte. Um den Story DLC spielen zu können, ist es aber nicht nötig, das Hauptspiel durchgespielt zu haben. Hans ist unsterblich in Karolina verliebt und will ihr Herz gewinnen. Hierfür gibt es quasi drei Hauptquestreihen, die ihr erfüllen müsst, um Karolina von Hans zu überzeugen. In einer geht es darum, Schmuck von seiner Großmutter für Karolina zu bringen, den Hans einst in einem Würfenspiel verloren hat. In einer anderen habt ihr von einem geheimnisvollen Liebestrank gehört, mit dem sich alle Frauen in euch verlieben werden. Das DLC ist dabei sehr humorvoll und darauf ausgelegt, den Spieler zum Lachen zu bringen. Besonders die Dialoge haben mich bereits in der Vorschau auf der gamescom zum Schmunzeln gebracht. Die Enden können dabei je nach getroffenen Entscheidungen verschieden ausfallen und die Möglichkeiten, wie ihr die Quests löst, sind dabei so unterschiedlich, wie man es aus dem Hauptspiel gewohnt ist.

Das große Turnier

Neben den Hauptquestreihen wird auch der Tournament-Modus Einzug in das Spiel halten. Allerdings ist dieser kostenlos zugänglich, wenn ihr das Spiel Kingdom Come Deliverance besitzt. Hierbei ist euer Equipment gänzlich unwichtig, nur euer Skill zählt. Ein Turnier besteht etwa aus 6-9 Kämpfen, der Gewinn kann von einzigartigen Items wie ganzen Rüstungssets bis hin zu Geldpreisen reichen. Mit dem Tournament Modus werdet ihr etwa fünf Stunden beschäftigt sein.