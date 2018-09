Angeschaut: Game of Thrones – Winter is Coming (gamescom 2018)

Ja, es kommt tatsächlich ein neues Game of Thrones-Spiel. Game of Thrones: Winter is Coming wird allerdings “nur” ein Browserspiel, was den Enthusiasmus der Fans direkt ein wenig schmälert. Dem entgegenwirken soll die Tatsache, dass das Spiel offiziell von HBO lizensiert ist und somit alle Charaktere und Ortschaften 1 zu 1 aus der TV-Serie stammen. Ob dies das Spiel retten kann, das haben wir bei einem ersten Termin erfragt und es in unserem Fazitvideo besprochen.

“Okay, also ein lizensiertes Browsergame zu Game of Thrones. Als Fan der TV-Serie muss ich sagen, ich bin neugierig. Vom Spiel selbst wurde uns bislang nichts gezeigt, somit kann man noch nicht viel über das Gameplay selbst sagen. Aber eine eigene Burg aufbauen, ein eigenes Haus gründen und als Lord herrschen und nach dem eisernen Thron streben, das alles hört sich doch schon ganz interessant an. Bleibt abzuwarten, ob hinter dem Ganzen nur heiße Luft steckt oder ob uns hier tatsächlich ein gutes Videospiel erwartet.” Maarten Cherek, Redakteur