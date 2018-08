Gamestop – Rabattaktion zur gamescom bestätigt

Die gamescom steht kurz bevor und passend zur Messe wird es bei Gamestop mal wieder eine 9,99-Aktion geben. Die ersten vier Spiele, die es bei dieser Aktion für 9,99€ geben wird, sind nun auch bekannt, die restlichen Titel werden nachgereicht, sobald sie bekannt sind. Dies sollte spätestens am 14. August der Fall sein.

Top-Titel für kleines Geld bei Gamestop

Diese Spiele sind in der Aktion enthalten:

Call of Duty Black OPS IIII

Forza Horizon 4

Shadow of the Tomb Raider

Fallout 76

Madden 19 (10.08 – 20.08)



Während Madden 19 bereits verfügbar ist, wird die eigentliche Aktion am 14. August starten.

Quelle: mydealz