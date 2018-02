So kannst du aktuelle Videospiele für rund 30 Euro vorbestellen

Wer kennt es nicht? Man geht in den örtlichen Elektrofachmarkt, schaut sich nach neuen Spielen um und stellt schnell fest, dass die Preise teilweise extrem hoch angesiedelt sind. Aktuelle Kracher werden für 60 und 70 € gehandelt, in Ausnahmefällen gibt es auch mal ein Angebot für rund 50 € am Release. Doch wäre das Gamerleben nicht viel aufregender, wenn die Games am Release für etwa die Hälfte zu haben sind? So wäre es möglich, zwei Spiele zum Preis von sonst nur einem zu zocken. Wir haben uns dieser Frage gestellt und erklären euch in diesem Special unsere Aussage “So bekommst du aktuelle Videospiele für rund 30 Euro am Release”.

Vielen dürfte die 9,99 €-Aktion von Gamestop bekannt vorkommen. In dieser Aktion geht es darum, zwei seiner alten Spiele mit einer kleinen Zuzahlung von 9,99 € gegen ein brandaktuelles einzutauschen. In unregelmäßigen Abständen, meist aber rund zwei Wochen vor den jeweiligen Releases, werden die neuen an der Aktion teilnehmenden Titel auf der Gamestop-Webseite bekanntgegeben. Rund ums neue Jahr, aber auch während der Gamescom, kann man sich zudem auf Sonderaktionen für einen größeren Zeitraum der Vorbestellungen freuen. Leider kann man nicht einfach irgendwelche alten Spiele abgeben, sondern muss sich strikt an die Eintauschliste halten. Auf dieser werden alle angenommenen Titel ausgewiesen, die für die 9,99 €-Aktion gelten. Wer möchte kann seine gerade frisch gekauften und durchgespielten Spiele für ein Neues abgeben, sollte sich aber über den dafür zuvor ausgegebenen Wert Gedanken machen. Denn jetzt kommt der Clou…

Schnäppchen bei Rebuy, Medimops und eBay-Kleinanzeigen

Wenn man sich die Eintauschliste genauer ansieht, erkennt man neben den Evergreens auch viele Titel, die meist weniger verkauft wurden. Besonders die Plattformen PlayStation 3 (PS3), Xbox 360 und Nintendo DS sind dafür gute Beispiele. Ein “Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2” aus dem Jahre 2011 für die PS3 wurde nicht nur von der Presse miserabel bewertet, auch haben sich die Verkäufe in Grenzen gehalten. Aus diesem Grund sind generell weniger Kopien im Umlauf, was die Folge eines höheren Marktwerts hat. Die Liste wird zwar jede Woche aktualisiert, was bedeutet, dass einige Titel mal nicht angenommen werden. Dafür kommen andere Spiele wieder auf die Liste, die vorher nicht drauf standen. Zu den Evergreens zählen bekanntlich Super Mario-Titel, Pokémon-Spiele, ältere Electronic Arts-Titel aus den Jahren 2009-2011, LEGO-Games und Lizenzspiele.

Aktuelle Gamestop Eintauschliste durchschauen

Schaut man nun bei bekannten An- und Verkaufsportalen wie Rebuy oder Medimops, nutzt ggf. einen Gutschein, kann man so günstig an gebrauchte Titel gelangen, die auf der Eintauschliste stehen und in der Aktion von Gamestop angenommen werden. Allerdings sollte man immer darauf achten, dass die Spiele nur rund zehn bis zwölf Euro kosten dürfen, damit der Deal auch erzielt werden kann. Besonders bei Paketangeboten auf eBay-Kleinanzeigen und Co. kann man gute Schnäppchen machen und gleich mehrere Titel für die Aktion von Gamestop sammeln. Besonders bei den Evergreens macht man grundsätzlich nie etwas falsch, da diese Spiele auch außerhalb von den Aktionen noch immer gut verkauft werden könnten, falls sie doch mal von der Liste weichen. Achtet aber vor allem auch auf Grabbeltische im Media Markt, Saturn oder Real-Markt. So lassen sich hin und wieder “versteckte Angebote” für die Aktion nutzen.

