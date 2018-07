Resident Evil 2 – Capcom verzichtet auf Remake Bezeichnung

Nachdem das Resident Evil 2 Remake angekündigt wurde, gab es lange nichts zu sehen. Das aktuelle Gameplay sah aber so gut aus, dass Capcom es nicht mehr als Remake bezeichnen will.

Der offizielle Name ist einfach Resident Evil 2

In einem Interview mit Gaming Bolt erklärte Capcom Brand Manager Mike Lunn, warum der Titel Remake nicht mehr so ganz passt. So hat man an Platzierungen der Items/Feinde sowie den Puzzles einiges geändert. Man möchte so auch Fans, die das Original unzählige Male gespielt haben, etwas Neues bieten. Auch wenn die Story grundlegend der Vorlage folgt, soll es auch hier ein paar Überraschungen geben. Selbst große Fans des Titels sollten sich also auf ein paar Neuerungen freuen können.

Quelle: Gaming Bolt