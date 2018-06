Super Smash Bros. Ultimate – Nicht alle Stages kehren zurück

Bei der Ankündigung von Super Smash Bros. Ultimate auf der E3 war ein Fakt im Fokus der Präsentation: Alle jemals in einem Smash spielbaren Charaktere werden in Ultimate zurückkehren. Die Frage, die jedoch nicht zu 100% geklärt wurde, war ob auch alle Stages wieder spielbar sein werden. Diese Frage wurde nun in einem Interview mit Nate Bihldorff und Bill Trinen von Nintendo Treehouse geklärt.

We have some new Smash information for you all. Famitsu has done a writeup on a press-only live demo/Q&A session that happened at E3. The presenters were Nate Bihldorff and Bill Trinen from Nintendo Treehouse. Some key information regarding stages in Smash was revealed here. (1) pic.twitter.com/ZxshObmDKa

