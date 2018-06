Temtem – MMO im Pokémon Stil kommt für PS4

Pokémon Fans haben sich ja schon diverse Genre Variationen gewünscht. Jetzt sind es aber anscheinend PS4 Spieler die mit Temtem ein MMO im Pokémon Stil bekommen.

Temtem bringt das Catch’em all Feeling auf die PS4

Mit einer Kickstarter Kampagne hat der spanische Entwickler Crema Games Geld für sein Pokémon like gesammelt. Der Titel soll im Grunde exakt wie das große Vorbild funktionieren nur wird alles vollständig online passieren. Angepeilt wird ein 2020 Release, was bedeutet, dass man noch eine Weile warten muss. In dem Trailer könnt ihr euch schon einmal einen Eindruck verschaffen, wie weit die Ähnlichkeiten gehen.

Quelle: kickstarter.com