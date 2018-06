Steam – Summer Sale startet in 2 Tagen

Das Datum für den Steam Summer Sale steht wohl schon eine ganze Weile fest. Der Twitter-Account Steam Database, welcher in keiner Weise mit Valve involviert ist, hat angeblich schon den Start erfahren. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Account das Datum korrekt vorausgesagt.

The #Steam Summer Sale starts this week on Thursdayhttps://t.co/qC1RvWU9aR — Steam Database (@SteamDB) June 18, 2018

Zwei Wochen Steam-Angebote und mehr

Steam Database ist demnach eine sehr gut informierte Quelle und somit kann man davon ausgehen, dass das von ihnen verkündete Datum stimmen wird. Der Summer Sale wird also aller Voraussicht nach am Donnerstag, den 21. Juni, sprich bereits in zwei Tagen beginnen. Enden wird er dann zwei Wochen später am 4. Juli 2018.

Quelle: @SteamDB via Twitter