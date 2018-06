The Last of Us Part II – Erstes Gameplay zeigt brutale Realität

The Last of Us Part II wurde auf der E3 zum ersten Mal mit echtem Gameplay präsentiert. Darüber hinaus erfahren was Ellie antreibt.

The Last of Us Part II zeigt brutales aber wundervolles Gameplay

Im ersten Gameplay bekommen wir Ellie zu sehen, die ihre Liebe zu einer Freundin zeigt und damit ihren offensichtlichen Antrieb für ihre Raserei enthüllt. Nach einem romantischen Moment springt die Geschichte in eine spannende, Action geladene Sequenz mit Ellie im Kampf gegen einige Gegner und dabei geht es sehr brutal zu. Optisch hat sich dabei einiges getan und die Natur sieht noch viel beeindruckender aus als je zuvor. Ein Releasedatum gibt es allerdings noch nicht.

Quelle: Playstation E3