Unravel 2 – ESRB Rating leaked Titel vorzeitig

Selbst so kurz vor dem Start der heißen Phase der E3, nehmen die Leaks kein Ende. Diesmal war es die ESRB die Unravel 2 vorzeitig enthüllt hat.

Yarny kehrt zurück in Unravel 2

Via Twitter postete der User Shaun McIlroy einen Screehshot von der Webseite der Rating Agentur. Auf diesem wird die Existenz des Pseudo Indie Sequels bestätigt. Der Beschreibung lässt sich zudem entnehmen, dass man diesmal vielleicht sogar Koop spielen kann. In weniger als zwei Stunden sollten wir mehr wissen wie es mit dem Garnkumpel weitergeht. Laut des Ratings wird das Sequel wieder für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Hmmmmm. Something announced later today? pic.twitter.com/7VN4RCJ407 — Shaun McIlroy (@shaunmcilroy) 9. Juni 2018

Quelle: @shaunmcilroy (via Twitter)