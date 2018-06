Code Vein – Trailer widmet sich Ogre Blood Veil

Erst vor wenigen Tagen wurde das Releasedatum zu Code Vein durch Bandai Namco Entertainment bekannt gegeben. Der Titel soll am 28. September 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Doch nun haben die Verantwortlichen abermals einen neuen Trailer veröffentlicht, in welchem die Klaue Ogre vorgestellt wird. Mit ihrer Hilfe wird es ein Leichtes sein starke Gegner zu besiegen.

Zerstöre mit Ogre deine Gegner in Code Vein

Getreu seinem Namen zerstört Ogre deine Feinde mit Macht und schierer Kraft! Mach dich bereit, deine Ziele mit dieser fleischfressenden Klaue zu brutalisieren.

Quelle: Bandai Namco Entertainment America (via Youtube)