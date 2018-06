Code Vein – Neuer Trailer mitsamt Releasetermin im Gepäck

Bandai Namco Entertainment hat vor wenigen Stunden einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Code Vein veröffentlicht. Dieser zeigt einige Gameplayszenen aus dem Spiel, die beispielsweise Kämpfe oder die apokalyptische Welt von Code Vein näher beleuchten. Aber auch die Story des Spiels wird in dem Trailer präsentiert. Des Weiteren haben die Verantwortlichen ein genaues Datum für den Release bekannt gegeben. Demnach erscheint Code Vein noch in diesem Jahr, genauer gesagt am 28. September 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Stille deinen Blutdurst in Code Vein

Der Schauplatz ist eine Welt, die vollkommen zerstört ist. Es gibt allerdings eine geschlossene Gesellschaft, deren Mitglieder als Vampire überlebten. Vampire, die die Menschen im Gegensatz zur Zerstörung der Welt aufgegeben haben. Während sie den Großteil ihres Gedächtnisses als Entschädigung für die höchste Macht verlieren, halten sie die Menschheit klein, indem sie deren Blut saugen. Der Mangel an Blut verwandelt die Menschen in Wesen, die ihr Herz verloren haben. Eine Welt wird geboren mit der Suche nach Blut und Wahrheit.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe (via Youtube)