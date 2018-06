Pokémon Gold & Silber – Sprites von verworfenen Kreaturen aufgetaucht

Derzeit schlägt die Ankündigung von Pokémon Let’s Go Pikachu & Evoli in der Community hohe Wellen, doch ein unbekannter 4Chan-User konnte dies noch toppen. Er veröffentlichte Bilder einer bisher verschollenen Demo zu Pokémon Gold & Silber, in welcher viele verworfene Designs zu sehen sind, welche es nicht in das fertige Spiel geschafft haben. Ein Sensationsfund, da die besagte Demo als verschollen galt.

Pokémon Gold & Silber mit unzähligen unbekannten Taschenmonstern

Pokémon Gold & Silber hätten ganz andere Spiele werden können, als sie es schlussendlich geworden sind. Besonders die Designs der neuen Taschenmonster überraschen, wenn man bedenkt dass nur ein Bruchteil von ihnen wirklich so verwendet wurden, wie sie in der Demo gezeigt wurden. Die Starter sehen teilweise ganz anders aus, viele Monster wurden erst in späteren Generationen verwendet, viele Konzepte wurden komplett gestrichen oder überarbeitet. Für Fans ist nicht nur das eine Bild mit den verworfenen Monstern, sondern auch alternative Karten und Trainerdesigns interessant.

Quelle: Resetera