Fallout 76 – Erster Teaser enthüllt noch nicht viel

Bethesda macht weiter mit seinen Teasern. Seit gestern läuft der Twitch Stream heiß, obwohl nicht viel gezeigt wird. Jetzt gibt es aber einen ersten Teaser zu Fallout 76.

In einem ersten Teaser Trailer bekommt man einen kleinen Einblick in eine neue Episode im postapokalyptischen Abenteuer. Leider gibt der Trailer keinen echten Hinweis auf das eigentliche Gameplay oder Genre. Könnten wir hier Bethesdas Versuch eines Games as Service Titels sehen? Oder vielleicht ein MMO oder auch wieder ein Battle Royale? Jason Schreier von Kotaku schrieb auf Twitter, dass Fans kein traditionelles Singleplayer RPG sollten. Es bleibt also abzuwarten, was hinter dem Titel steckt.

I think it’s really important to reiterate this: Anyone who spends the next two weeks expecting Fallout: 76 to be a new traditional single-player RPG will be VERY disappointed https://t.co/gUmNYtDXDS

— Jason Schreier (@jasonschreier) 30. Mai 2018