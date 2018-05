Captain Toad: Treasure Tracker – Neuer Gameplay-Trailer zur Switch-Version veröffentlicht

Bereits am 13. Juli diesen bricht Captain Toad zu einer neuen Entdeckungstour auf. Denn an diesem Tag erscheint der Titel Captain Toad: Treasure Tracker, welcher erstmals für die Wii U veröffentlicht wurde, als Port auf der Switch und dem 3DS. Um auf den Release im Sommer einzustimmen, hat Nintendo ein neues Video veröffentlicht, welches einige Gameplayszenen aus der Switch-Version zeigt. In den neuen Versionen des Spiels sind zudem neue Level aus Super Mario Odyssey enthalten, im Trailer ist beispielsweise New Donk City zu erkennen.

Mit Captain Toad auf Schatzjagd

Auf der Switch könnt ihr im Koop-Modus mit eurem Freund spielen, welcher euch mit Rüben Gegner vom Leib hält oder Hindernisse entfernen kann. Dazu reicht es, einen Joy-Con an den Spielgefährten weiterzugeben. In beiden Versionen besteht zudem die Möglichkeit, die Kamera zu bewegen und mit dem Touchscreen zu interagieren, sodass sich versteckte Schätze noch leichter finden lassen.

Quelle: Nintendo (via Youtube)