Active Shooter – Amoklauf-Simulation soll im Juni auf Steam erscheinen

Normalerweise sollte Steam neue Veröffentlichungen vor der Freischaltung prüfen lassen. Doch bei dem am 06. Juni 2018 erscheinenden Spiel “Active Shooter” hat wohl keine Überprüfung stattgefunden. Entwicklerstudio Revived Games wollte ursprünglich eine S.W.A.T.-Simulation entwickeln, in der man einen Amoklauf an einer Schule verhindern sollte. Doch im Laufe der Entwicklung wurde auch die Rolle des Amokläufers in das Spiel integriert. Die Community und auch diverse US-Medien haben den Titel bereits in ihrer Berichterstattung stark kritisiert.

Wird der Amoklauf-Simulator Active Shooter wirklich erscheinen?

Doch auch der Entwickler schrieb mittlerweile einen offenen Post auf Steam:

”Als das Spiel anfangs entwickelt wurde, wollte ich lediglich SWAT-Gameplay ermöglichen. Dann habe ich daran gedacht, mehr Gameplay einzubauen, indem ich die Rollen des Amokläufers und der Zivilisten einbaue. Obwohl ich den Ärger der Leute nachvollziehen kann und sehe, wieso das eine schlechte Idee für das Spiel sein könnte, glaube ich dennoch, dass das Thema in Ruhe gelassen werden sollte. (…) Es gibt Spiele wie Hatred, Postal und Carmageddon, die nocht weitaus schlimmer sind als Active Shooter (…)”

Ob Steam sich diesbezüglich noch einmal mit dem Entwickler in Verbindung setzen wird bleibt weiter offen. Fakt ist allerdings, dass Steam immer mehr Spiele ohne große Überprüfung zulässt und damit durchschnittlich mehr als 21 Titel pro Tag veröffentlicht.

Quelle: Steam und PCGamesHardware