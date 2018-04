Strange Brigade – Neuer Titel von Rebellion im August

Die Sniper Elite Entwickler Rebellion melden sich im August mit Strange Brigade zurück. Diesmal sind allerdings Monster, Mumien und Flüche eure Gegner.

Strange Brigade schickt euch nach Ägypten

Rebellion versetzt euch diesmal in das Ägypten der 30er Jahre, wo ihr mit einem Viererteam unterschiedlicher Agenten einen wiedererwachten Fluch bekämpft. Allein oder mit bis zu drei weiteren Spielern könnt müsst ihr euch gegen Mumien, Monster und jede Menge Fallen behaupten. Wer die Filmtrilogie “Die Mumie” kennt, sollte eine Vorstellung davon haben was ihn hier erwartet. Erscheinen wird der Titel am 28. August für Playstation 4, Xbox One und PC. Einen ersten Story Trailer findet ihr hier.

Quelle: Rebellion (via Youtube)