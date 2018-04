Xbox Games with Gold – Das sind die Spiele im Mai

Nicht mehr lange bis zum nächsten Monat und somit ist es auch wieder Zeit für die neuen Spiele in Xbox Games with Gold. Wieder mal gibt es im Laufe des Monats vier Spiele gratis für Abonnenten des Gold-Services, zwei für Xbox One und zwei für Xbox 360.

Das sind die Titel im Mai

Folgende Spiele sind im Mai für Xbox Games with Gold verfügbar:

1. bis 31. Mai: Super Mega Baseball 2 (Xbox One)

16. Mai bis 15. Juni: Metal Gear Solid: Phantom Pain (Xbox One)

1. bis 15. Mai: SEGA Vintage Collection: Streets of Rage (Xbox 360)

16. Mai bis 15. Juni: Vanquish (Xbox 360)

