Radical Heights – Lawbreakers-Entwickler veröffentlichen Battle Royale-Titel

Lawbreakers konnte sich gegen die Konkurrenz nicht so durchschlagen, deshalb versucht sich Entwickler Boss Key Productions nun an einem anderen, aktuell recht angesagten Genre. Mit Radical Heights veröffentlichen sie nun ihren eigenen Battle Royale-Titel und sagen damit Spielen wie Fortnite und Playerunknown’s Battlegrounds den Kampf an.

80er Jahre pur

Der Trailer zu Radical Heigths versprüht pures 80er Jahre-Feeling. Generell versucht Boss Key anscheinend, dem Battle Royale-Genre einen etwas anderen Strich zu verpassen. Es gibt Geldautomaten, Glücksräder, Trampoline, BMX-Räder und noch vieles mehr. Allzu ernst will sich das Spiel also nicht nehmen. Wer von Fortnite eine Pause braucht und diesem Spiel eine Chance geben möchte, der muss nicht einmal lange warten. Bereits morgen ist das Spiel kostenlos über Steam spielbar.

Quelle: Radical Heights via Youtube