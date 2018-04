Hearthstone – Alle neuen Hexenwald-Karten enthüllt

Der Release der neuesten Hearthstone-Erweiterung “Der Hexenwald” steht kurz bevor und im Laufe der vergangenen zwei Wochen wurden jeden Tag neue Karten des Sets enthüllt. Heute wurde das Set in einem Livestream komplettiert. Chefentwickler Ben Brode und Twitch-Streamer Sean “Day9TV” Plott enthüllten während des Events nahezu alle restlichen noch nicht gezeigten Karten. Der Rest wurde nach dem Stream auf der offiziellen Website präsentiert.

Neue Schlüsselwörter uvm.

“Der Hexenwald” bringt neue Schlüsselwörter und Mechaniken nach Hearthstone. Mit Eifer können Monster direkt gegnerische Monster angreifen, Echo-Karten dürfen mehrfach in einem Zug ausgespielt werden und manche Karten haben eine Art Werwolf-Mechanik inne. Viele solcher Karten waren auch im Livestream zu sehen, insgesamt wurden knapp 2 Stunden neue Karten im Gameplay präsentiert. “Der Hexenwald” wird in nur wenigen Tagen, am 12. April, veröffentlicht.

Quelle: playhearthstone