Nintendo Labo – Neues Video aus der Toy-Con-Werkstatt

Nintendo veröffentlichte nun bereits das dritte Video zur Videoserie um das Nintendo Labo. Mit dem Nintendo Labo kann die Nintendo Switch-Konsole nämlich nun auch in ein Musikinstrument umgebaut werden, der Gummiband-Gitarre. In Europa erscheinen am 27. April zwei unterschiedliche Nintendo Labo-Sets: das Multi-Set, mit dem sich fünf verschiedene Toy-Con-Modelle bauen lassen, sowie das Robo-Set, aus dem sich die Spieler einen interaktiven Roboter-Anzug zusammensetzen können. Falls ihr euch ein Bild von den Klängen dieses Instrumentes machen wollt, haben wir für euch den passenden Trailer parat:

Was ist Nintendo Labo?

Nintendo Labo ist eine neue, interaktive Produktlinie, die Basteln mit Videospiel verbindet. Sie lädt zum Bauen, Spielen und Entdecken ein und spricht kreative Köpfe ebenso an wie verspielte Geister. Zusammen mit der separat erhältlichen TV-Konsole Nintendo Switch stellen die verschiedenen Nintendo Labo-Sets alles an Bastelmaterial und Technologie bereit, um lustige Spielzeuge aus Karton zu erschaffen – und diese sogenannten Toy-Con zum Leben zu erwecken. Zum Spaß am Basteln und Spielen kommt die Entdeckerfreude, wenn Ideen mithilfe von Nintendo Switch Wirklichkeit werden.

Quelle: Nintendo (via Pressemeldung)