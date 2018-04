Fortnite GO – Mobile-Version des Battle Royale-Titels wird zum AR-Erlebnis

Entwickler Epic Games möchte den derzeitigen Erfolg von Fortnite ausnutzen, um so viel wie möglich herumzuexperimentieren. Aus diesem Grund wird es schon bald einen Patch für die Mobileversion des Spiels geben, welches einen AR-Modus einführt und den Titel Fortnite GO trägt. Ganz im Stile von Pokémon GO müsst ihr nun auf die Straßen gehen, um euch gegen hundert andere echte Spieler zu messen.

Battle Royale im Real Life

Mit Fortnite GO sollen ganz neue Möglichkeiten im Battle Royale-Modus entstehen. Euer Spielcharakter bewegt sich nur, wenn ihr euch auch bewegt. Eure Umgebung im Spiel wird eurer echten anhand von Satellitenaufnahmen angepasst, so dass hinter jeder Häuserecke ein echter Gegner lauern könnte. Epic Games hat bereits angekündigt, stark mit Niantic, den Entwicklern von Pokémon GO, zusammenzuarbeiten, um euch das beste AR-Erlebnis zu bieten. In einigen Großstädten dieser Welt werden bereits jetzt Fortnite-GO Events geplant.

Quelle: April, April! Die NAT-Games Redaktion wünscht allen Lesern ein schönes zweites Spiele-Quartal!