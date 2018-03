WoW Battle for Azeroth – “Erste Hilfe” wird gestrichen

Veränderungen bei der Veröffentlichung einer Erweiterungen sind keine Überraschung und stehen bei World of Warcraft auch an der Tagesordnung. In der kommenden Erweiterung Battle for Azeroth stehen den Spielern viele Veränderungen und Neuerungen bevor. So auch bei den Berufen, diese werden etwas überarbeitet. So sollen die Rezepte unter anderem nach den jeweiligen Addons sortiert werden.

Schmeißt eure eingestaubten Verbände weg!

Ein Nebenberuf trifft es mit Battle for Azeroth hingegen kritisch. Die Erste Hilfe wird aus der World of Warcraft gestrichen. Wo erste Hilfe in Addons wie Classic und The Burning Crusade noch zur Pflicht eines guten Spielers gehörte, verlor der Nebenberuf seit Cataclysm immer mehr an Bedeutung und ist mittlerweile schon fast wertlos. Daher entschieden sich die Entwickler den Beruf nun endgültig aus dem Spiel zu nehmen. Jedoch werden einige Rezepte der ersten Hilfe nicht ganz verschwinden, da einige Berufe durch sie ergänzt werden. So werden Verbände mit dem kommenden Addon von Schneidern hergestellt und Gegengifte werden zukünftig von Alchimisten gebraut. Deshalb bleibt vorerst auch abzuwarten welche Bedeutung Verbände und Gegengifte in Battle for Azeroth haben werden.

Quelle: wowhead