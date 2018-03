Overwatch – Patchnotes zu Patch 1.21

Das neuste und aktuellste Update von Overwatch ist nun live auf den Servern. Patch 1.21 brachte als Highlight die neue Heldin Brigitte und kleinere Anpassungen an anderen Champions. Dabei wurden natürlich wieder Buffs und Nerfs verteilt. Sombra zum Beispiel dürfte es in diesem Patch am stärksten getroffen haben. Ihr Hackangriff muss nun kontrolliert genutzt werden und wenn sie mal von einem Gegner unterbrochen wird (oder der cast durch den Spieler selbst unterbrochen wird), geht dies mit einem Abklingzeitbuff einher. Das Teamplay hingegen wird mit Patch 1.21 verbessert. Spieler können nun die Aufladung der Ultimativen Fähigkeiten im Teambildschirm einsehen, so das man die Ulties besser planen kann und diese gezielt einsetzt. Desweiteren wurden kleinere Anpassungen an Helden wie Doomfist, Mercy und Junkrat vorgenommen. Aber seht am besten selbst:

Junkrats Spray Vogelscheuche wurde in Landei umbenannt.

Mercys Siegerpose Prost wurde aktualisiert.

Sombra

Hacken Hat nun eine Abklingzeit von 2 Sekunden wenn Sombra durch Schaden unterbrochen wird. Wird jetzt konsequenter unterbrochen, wenn das Ziel sich aus dem Sichtbereich bewegt.



Änderungen an der Benutzeroberfläche

Allgemein

Im Teambildschirm wird jetzt angezeigt, wie weit die ultimativen Fähigkeiten der jeweiligen Teammitglieder aufgeladen sind.

Behobene Fehler

Helden

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Doomfist nicht mit Dampfhammer vorwärts bewegen konnte, wenn er von einem gegnerischen Doomfist mit Uppercut getroffen wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler Doomfists Dampfhammer nicht zielen konnten, wenn sie einem Gegner zugewandt waren.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler an Steigungen über Doomfists Dampfhammer hinwegspringen konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Doomfists Seismischer Schlag abgebrochen wurde, wenn er sich seinem Ziel nicht nähern konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Abklingzeit für Doomfists Uppercut nicht angezeigt wurde, wenn er von einer bewegungseinschränkenden Fähigkeit betroffen war (z. B. Zaryas Gravitonbombe oder Junkrats Stahlfalle).

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Abklingzeit von Doomfists Dampfhammer verzögert wurde, wenn er von einer bewegungseinschränkenden Fähigkeit betroffen war (z. B. Zaryas Gravitonbombe oder Junkrats Stahlfalle).

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Doomfists Dampfhammer keine nahen Gegner treffen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Junkrats Kills mit dem Kamikazereifen nicht wie vorgesehen im Killfeed angezeigt wurden, wenn das Ziel eine lange Todesanimation hatte (z. B. D.Vas Mech).

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Mercys Regeneration sofort ausgelöst wurde, wenn sie bei vollen Trefferpunkten Schaden erlitt.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Mercys Flügel von ihrem Körper lösten, wenn während ihrer Siegerpose Prost der Zhuque-Skin angelegt war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Moira keine Kills angerechnet wurden, wenn ihre Biotische Sphäre ablief und gleichzeitig einen Gegner tötete.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die visuellen Effekte von Moiras Phasensprung beim Einsatz der Fähigkeit die Richtung anzeigten, in die sie sich bewegte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Reinhardts Ansturm keine Gegner erfassen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei Reinhardts Emote Kürbis zermatschen die Brocken des Kürbisses nicht angezeigt wurden, nachdem er ihn mit seinem Raketenhammer vernichtet hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Roadhogs Abschlepphaken am oberen Rand des gegnerischen Bildschirms auftauchte, wenn er ihn gegen eine gegnerische Mercy einsetzte, die gerade Valkyrie verwendete.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Sombra keine Kills angerechnet wurden, wenn sie einen Gegner mit Hacken tötete.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Sombra während Camouflage manchmal für Gegner sichtbar war, ohne dass eine entsprechende „Entdeckt“-Meldung angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Spieler manchmal nicht mit Symmetras Teleporter teleportieren konnten, wenn sie beim Durchqueren eine Fähigkeit einsetzten, die ihre Bewegungsgeschwindigkeit erhöhte (z. B. Doomfists Dampfhammer).

Karten

Es wurde ein Fehler behoben, durch den manche Objekte auf Blizzard World Projektile abblocken konnten (z. B. Souvenirwagen).

Benutzeroberfläche

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Schaltfläche „Standard wiederherstellen“ nicht alle Einstellungen im Reiter „Freunde & Gruppen“ wiederhergestellt hat.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler im Textfeld von „Highlight speichern“ Zeichen löschen konnten, wenn sie die Löschtaste gedrückt hielten, während weniger als 60 FPS eingestellt waren.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Benutzeroberfläche bei einem benutzerdefinierten Spiel auf einer Karte mit nur einem Kontrollpunkt zwei Kontrollpunkte anzeigte.

Quelle: battle.net