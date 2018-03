Sea of Thieves – Gameplay Launch Trailer veröffentlicht

In wenigen Tagen erscheint das Piratenabenteuer Sea of Thieves. So könnt ihr am 20. März in See stechen und mit euren Freunden auf dem PC und der Xbox One viele Abenteuer erleben. Um auf den nahenden Release einzustimmen, haben die Verantwortlichen von Microsoft einen passenden Trailer veröffentlicht. In diesem sind viele Gameplayelemente wie einige Anpassungsmöglichkeiten für euren Avatar und euer Schiff, Kämpfe gegen Skelettpiraten oder ein fürchterlicher Riesenkraken zu sehen. Doch nur gemeinsam könnt ihr in See stechen, da jedes Crewmitglied eine andere Aufgabe auf dem Schiff zu bewältigen hat. Wer ein besonders großes Abenteuer sucht, kann am Skelett-Raid teilnehmen, der durch große Totenkopf-Wolken über dem Meer angezeigt wird.

Quelle: Microsoft (via Youtube)