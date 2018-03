Die Zombies sollen ja bald schon wieder in State of Decay 2 losgelassen werden. Viele Fans haben wahrscheinlich schon ein Auge auf eine der verschiedene Versionen geworfen, leider gibt es aber eine schlechte Nachricht bei der Ausstattung der Collector’s Edition.

State of Decay 2 Collector’s Edition ohne Spiel

Die Collector’s Edition vom Zombieshooter wird ein exklusives Steelbook, eine Zombiemaske und einen USB Stick in Daumenoptik, einen Aufnäher und eine Stand für das Steelbook in Form eines Hirns enthalten. Was bei dieser Aufzählung auffällt, ist das Fehlen des Spiels. Das ist leider auch kein Fehler denn die etwa 70€ teure Version kommt tatsächlich ohne Spiel. Dieses kostet euch noch einmal mindestens 30€ zusätzlich.

